В Катаре открылся очередной стадион к ЧМ-2022 по футболу

В Катаре состоялась официальная церемония открытия шестого стадиона к чемпионату мира по футболу 2022 года «Аль-Тумама».

Арена выглядит как популярная у мужчин в странах Залива традиционная белая вязаная шапочка — гафия.

This afternoon's atmosphere building nicely ahead of #AmirCup Final 2021 kick off, and our 6th tournament-ready stadium: #AlThumamapic.twitter.com/Oyb21ObnN9 — Road to 2022 (@roadto2022en) October 22, 2021

Церемония открытия состоялась перед матчем действующих чемпионов Катара «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави, и «Аль-Райян», которым руководит Лоран Блан. Игра пройдёт в рамках финала Кубка Эмира.

Дизайн стадиона спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим аль-Джейда.

Ранее сообщалось, что ряд европейских футбольных федераций рассматривают вариант с выходом из ФИФА в связи с недовольством планами организации по проведению чемпионата мира каждые два года.