В Катаре открылся очередной стадион к ЧМ-2022 по футболу

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В Катаре состоялась официальная церемония открытия  шестого стадиона к чемпионату мира по футболу 2022 года «Аль-Тумама».
В Катаре открылся очередной стадион к ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters

Арена выглядит как популярная у мужчин в странах Залива традиционная белая вязаная шапочка — гафия.

Церемония открытия состоялась перед матчем действующих чемпионов Катара «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави, и «Аль-Райян», которым руководит Лоран Блан. Игра пройдёт в рамках финала Кубка Эмира.

Дизайн стадиона спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим аль-Джейда.

Ранее сообщалось, что ряд европейских футбольных федераций рассматривают вариант с выходом из ФИФА в связи с недовольством планами организации по проведению чемпионата мира каждые два года.

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