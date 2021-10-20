AP: европейские федерации рассматривают выход из ФИФА в знак несогласия с проведением ЧМ раз в два года

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Ряд европейских футбольных федераций рассматривают вариант с выходом из Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в связи с недовольством планами организации по проведению чемпионата мира каждые два года.
AP: европейские федерации рассматривают выход из ФИФА в знак несогласия с проведением ЧМ раз в два года
  • Reuters

Об этом сообщает AP News. По информации источника, в ближайшее время порядка 13 европейских ассоциаций объявят о выходе из ФИФА.

Накануне организация разослала проект календаря национальным федерациям. Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее Колосков заявил, что проведение ЧМ раз в два года уничтожит клубный футбол.

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