AP: европейские федерации рассматривают выход из ФИФА в знак несогласия с проведением ЧМ раз в два года
- Reuters
Об этом сообщает AP News. По информации источника, в ближайшее время порядка 13 европейских ассоциаций объявят о выходе из ФИФА.
Накануне организация разослала проект календаря национальным федерациям. Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.
Ранее Колосков заявил, что проведение ЧМ раз в два года уничтожит клубный футбол.