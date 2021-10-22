Шлеменко не исключил, что бой-реванш с Мусаси состоится

Россиянин Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, сообщил, что обсудил с президентом организации Скоттом Кокером возможность проведения матча-реванша с Гегардом Мусаси из Дании.

«Кокер подтвердил, что это возможно. Мне был бы интересен один большой поединок с Мусаси. Я считаю, это была бы бомба», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Мусаси ранее заявил, что не желает проводить бой с россиянином.

В своём последнем бою, который проходил 17 октября, Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова в рамках турнира EAGLE FC 42.

На счету 37-летнего российского бойца — 61 победа и 13 поражений на профессиональном уровне. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Кокер заявил, что Bellator работает над тем, чтобы подписать Шлеменко.