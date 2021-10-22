Шлеменко не исключил, что бой-реванш с Мусаси состоится
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- РИА Новости
«Кокер подтвердил, что это возможно. Мне был бы интересен один большой поединок с Мусаси. Я считаю, это была бы бомба», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».
Мусаси ранее заявил, что не желает проводить бой с россиянином.
В своём последнем бою, который проходил 17 октября, Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова в рамках турнира EAGLE FC 42.
На счету 37-летнего российского бойца — 61 победа и 13 поражений на профессиональном уровне. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Кокер заявил, что Bellator работает над тем, чтобы подписать Шлеменко.