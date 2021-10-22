Суд арестовал избившего журналиста экс-главу фан-клуба «Спартака»

Тушинский районный суд Москвы арестовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова за нападение на журналиста РБК Александра Щёголева.

Коршунов арестован на два месяца, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова по ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Коршунову грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» (3:4) пострадал журналист Щёголев. Напавшего на него Коршунова арестовали и оштрафовали, а также запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

Ранее Червиченко назвал позорищем игру «Локомотива» с «Галатасараем».