Червиченко назвал позорищем игру «Локомотива» с «Галатасараем»

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Червиченко назвал позорищем игру «Локомотива» с «Галатасараем»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Немецкая бригада доведёт «Локомотив» до катастрофы. Сегодняшняя игра — это позорище. Ладно бы, это были турки, которые блистали 10 лет назад. Понимаю, «Спартак» проигрывает «Лестеру», который не так давно был чемпионом и в целом хорош, или «Зенит», который проигрывает топовым командам. А эти…», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, в дальнейшем в «Локомотиве» всё будет только хуже. Причём изначально он думал, что команда сможет цеплять за очки на багаже экс-наставника команды Марко Николича.

«Видимо, немцы — это разрушители такого масштаба, что они сразу всё рушат до основания, как революционеры в 1917», — добавил Червиченко.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее хавбек железнодорожников Константин Марадишвили выразил мнение, что «Локомотив» играл очень хорошо в матче с «Галатасараем».

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