Марадишвили считает, что «Локомотив» играл очень хорошо в матче с «Галатасараем»
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«Игра была непростая, мы выглядели очень хорошо, особенно в первом тайме. Не хватило реализации. Если бы забили быстрый гол, игра бы пошла по другому. Это вторая игра под руководством Маркуса. Уверен, что дальше будет лучше, и мы будем выигрывать», — цитирует Марадишвили «Спорт-Экспресс».
По его словам, в подобных матча всё решают микромоменты. Кроме того, он не считает, что футболисты красно-зелёных плохо готовы физически, а в эпизоде с голом команда просто не успела грамотно перестроиться после прессинга.
«Момент с голом — поворотный момент игры. Мы начали выходить со своей позиций и играть в атаку. После уже выкладывали все силы, чтобы отыграться. Баринов и Едвай играли нападающих», — добавил игрок.
«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.
Ранее футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что железнодорожникам не хватало реализации в матче с «Галатасараем».