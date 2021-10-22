Футболист «Локомотива» Бека-Бека: нам не хватало реализации в матче с «Галатасараем»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Футболист «Локомотива» Бека-Бека: нам не хватало реализации в матче с «Галатасараем»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Это была большая игра. У нас был серьёзный соперник. Но мы провели хороший матч. Нужно взять лучшее из того уровня игры, который мы показали сегодня. Необходимо стараться играть на том же уровне и выше. Конечно, мы сильно расстроены результатом, потому что команда играла хорошо. Нам не хватило реализации своих шансов. Соперник воспользовался одним из немногочисленных своих моментов», — сказал Бека-Бека в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение от «Галатасарая».

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