Лукич получит гражданство России

Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Зоран Лукич получит российское гражданство.

«За эти десять лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — цитирует председателя тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Ерёмина ТАСС.

Напомним: 22 октября стало известно, что сборную России возглавит Зоран Лукич. Он будет совмещать работу в национальной команде и «Нижнем Новгороде».

Ранее Лукич прокомментировал назначение его на пост главного тренера сборной России.