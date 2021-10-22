Лукич получит гражданство России
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«За эти десять лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — цитирует председателя тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Ерёмина ТАСС.
Напомним: 22 октября стало известно, что сборную России возглавит Зоран Лукич. Он будет совмещать работу в национальной команде и «Нижнем Новгороде».
Ранее Лукич прокомментировал назначение его на пост главного тренера сборной России.