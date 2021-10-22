Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал своё назначение.

Он рассказал, что в конце сентября встретился с Андреем Кириленко и руководством федерации, где почувствовал интерес к себе.

«В эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, всё прошло позитивно, без тяжёлых моментов», — цитирует Лукича пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

Он также добавил, что в «Нижнем Новгороде» они стараются соблюдать баланс между спортивными достижениями и вызовами молодых игроков.

«Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — заключил тренер.

Ранее сообщалось, что Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу.