Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал своё назначение.
Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России
  • © nn-basket.ru

Он рассказал, что в конце сентября встретился с Андреем Кириленко и руководством федерации, где почувствовал интерес к себе.

«В эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, всё прошло позитивно, без тяжёлых моментов», — цитирует Лукича пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

Он также добавил, что в «Нижнем Новгороде» они стараются соблюдать баланс между спортивными достижениями и вызовами молодых игроков.

«Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — заключил тренер.

Ранее сообщалось, что Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить