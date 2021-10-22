Умер бывший футболист ЦСКА Сергей Морозов

Бывший футболист московского ЦСКА Сергей Морозов ушёл из жизни в возрасте 72 лет.

«Печальная новость для футбольной общественности нашей страны. Скончался заслуженный тренер Украины, футбольный эксперт Сергей Морозов», — сообщает пресс-служба украинского футбольного клуба «Ворскла».

Сергей Морозов выступал на профессиональном уровне с 1969 по 1985 год. В 70-е годы он играл за московский ЦСКА.

После завершения карьеры Морозов занимался тренерской деятельностью и работал экспертом на телевидении.

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