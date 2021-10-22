Сёмин объяснил, почему он отдал свою серебряную медаль болельщику «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему решил отдать свою серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20 юному болельщику команды.

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Это произошло перед началом матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (0:1). Семин подошёл к трибунам железнодорожников и отдал медаль юному болельщику.

Сёмин возглавлял «Локомотив» большую часть сезона-2019/20, после чего его сменил на посту Марко Николич.

Ранее юный болельщик «Локомотива» отреагировал на подарок от Сёмина в виде серебряной медали РПЛ.