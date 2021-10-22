Юный болельщик «Локомотива» отреагировал на подарок от Сёмина в виде серебряной медали РПЛ

Юный болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов прокомментировал поступок бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, который отдал ему серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.

«Я побежал к нему, стал вместе со всеми кричать: «Только Сёмин Юрий Палыч!» И он решил подарить мне медаль», — цитирует Климова «Чемпионат».

Это произошло перед началом матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (0:1).

Сёмин возглавлял «Локомотив» большую часть сезона-2019/20, после чего его сменил на посту Марко Николич.

Ранее сообщалось, что Сёмин получил серебро за сезон-2019/20 и подарил медаль болельщику «Локомотива».