Сёмин получил серебро за сезон-2019/20 и подарил медаль болельщику «Локомотива»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Торжественная церемония прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Сёмин получил медаль из рук председателя совета директоров столичного клуба Александра Плутника и гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.
После этого специалист направился к трибуне с фанатами «Локомотива» и вручил награду одному из болельщиков.
Сёмин возглавлял «Локомотив» большую часть сезона-2019/20, после чего его сменил на посту Марко Николич.
Ранее Сёмин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива».