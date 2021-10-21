Сёмин получил серебро за сезон-2019/20 и подарил медаль болельщику «Локомотива»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» перед матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем» получил серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
Сёмин получил серебро за сезон-2019/20 и подарил медаль болельщику «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Торжественная церемония прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Сёмин получил медаль из рук председателя совета директоров столичного клуба Александра Плутника и гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

После этого специалист направился к трибуне с фанатами «Локомотива» и вручил награду одному из болельщиков.

Сёмин возглавлял «Локомотив» большую часть сезона-2019/20, после чего его сменил на посту Марко Николич.

Ранее Сёмин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива».

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