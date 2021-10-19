Сёмин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал трансферную кампанию клуба.

«Отобьются ли купленные игроки «Локомотивом»? Никогда! Никогда этого не будет», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По данным Transfermarkt, московский клуб потратил около €30 млн на летние трансферы.

В последний раз Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2020 год. В сезоне-2017/18 команда выиграла чемпионат России.

Ранее руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.