Сёмин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал трансферную кампанию клуба.
Сёмин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива»
  • РИА Новости

«Отобьются ли купленные игроки «Локомотивом»? Никогда! Никогда этого не будет», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По данным Transfermarkt, московский клуб потратил около €30 млн на летние трансферы.

В последний раз Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2020 год. В сезоне-2017/18 команда выиграла чемпионат России.

Ранее руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить