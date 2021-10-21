«Рома» пропустила шесть мячей и потерпела разгромное поражение в Лиге конференций

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Итальянская «Рома» на выезде крупно проиграла норвежскому «Будё-Глимту» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги конференций.
«Рома» пропустила шесть мячей и потерпела разгромное поражение в Лиге конференций
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Встреча прошла в Будё и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. 

В составе норвежского коллектива дублями отметились Эрик Ботхейм и Ола Сольбаккен, а также по разу отличились Патрик Берг и Амаль Пеллегрино. Римляне ответили только голом Карлеса Сайоля.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью впервые проиграли в Лиге конференций и теперь занимают второе место в группе C. «Будё-Глимт» возглавил квартет с семью баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы.

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