«Рома» пропустила шесть мячей и потерпела разгромное поражение в Лиге конференций
- @OfficialASRoma
Встреча прошла в Будё и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
В составе норвежского коллектива дублями отметились Эрик Ботхейм и Ола Сольбаккен, а также по разу отличились Патрик Берг и Амаль Пеллегрино. Римляне ответили только голом Карлеса Сайоля.
Таким образом, подопечные Жозе Моуринью впервые проиграли в Лиге конференций и теперь занимают второе место в группе C. «Будё-Глимт» возглавил квартет с семью баллами в активе.
Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы.