«Рома» пропустила шесть мячей и потерпела разгромное поражение в Лиге конференций

Итальянская «Рома» на выезде крупно проиграла норвежскому «Будё-Глимту» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги конференций.

Встреча прошла в Будё и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе норвежского коллектива дублями отметились Эрик Ботхейм и Ола Сольбаккен, а также по разу отличились Патрик Берг и Амаль Пеллегрино. Римляне ответили только голом Карлеса Сайоля.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью впервые проиграли в Лиге конференций и теперь занимают второе место в группе C. «Будё-Глимт» возглавил квартет с семью баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы.