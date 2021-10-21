«Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы

Короткая ссылка
Итальянский «Лацио» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
«Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы
  • AP

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 0:0.

Судья показал три жёлтые карточки игрокам марсельской команды — предупреждены были Димитри Пайет, Бубакар Камара и Валентин Ронжье.

Таким образом, «Лацио» набрал четыре очка и остался на втором месте в группе E. «Марсель» с тремя очками располагается на третьей строчке в квартете.

В этой же группе выступает московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы, хотя выигрывал со счётом 2:0.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить