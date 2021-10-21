«Лацио» и «Марсель» не забили друг другу в матче Лиги Европы
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Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 0:0.
Судья показал три жёлтые карточки игрокам марсельской команды — предупреждены были Димитри Пайет, Бубакар Камара и Валентин Ронжье.
Таким образом, «Лацио» набрал четыре очка и остался на втором месте в группе E. «Марсель» с тремя очками располагается на третьей строчке в квартете.
В этой же группе выступает московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы, хотя выигрывал со счётом 2:0.