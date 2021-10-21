«Металлург» отыгрался со счёта 0:3 и в овертайме одолел «Йокерит» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась в пользу гостей — 5:4.

Сначала в составе финского коллектива отличились Никлас Фриман (19'), Филип Хольм (27') и Петтери Линдбом (36'). Однако «магнитка» восстановила равенство усилиями Артёма Земчёнка (40'), Максима Карпова (41') и Филиппа Майе (43'), а затем Брендан Лайпсик (47') вывел российскую команду вперёд. Тем не менее хозяева смогли перевести игру в овертайм — отличился Теэму Турунен (50'). В дополнительное же время победы всё-таки добились подопечные Ильи Воробьёва, а решающую шайбу забросил Линус Хультстрём (62').

«Йокерит» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, а «Металлург» лидирует на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» переиграл «Сочи» в матче КХЛ с 13 заброшенными шайбами.