«Автомобилист» переиграл «Сочи» в матче КХЛ с 13-ю заброшенными шайбами

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Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» переиграл «Сочи» в матче КХЛ с 13-ю заброшенными шайбами

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 7:6.

В составе уральского коллектива дубль оформил Сергей Шумаков, также по разу отличились Илья Овчинников, Джесси Блэкер, Ефим Гуркин, Патрис Кормье и Степан Хрипунов. У хозяев дублями отметились Амир Гараев и Василий Глотов, а также по шайбе забросили Руслан Алиев и Иван Мищенко.

Для сочинцев это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Трактором», а «Сочи» встретится с «Металлургом».

Ранее сообщалось, что «Авангард» одолел «Торпедо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.

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