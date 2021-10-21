Министр спорта Московской области исключил проведение матчей «Спартака» на «Арене Химки»
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- РИА Новости
«В Московской области действуют полностью идентичные с Москвой ограничения. «Спартаку» в этом плане нужно рассчитывать на собственный стадион. Вариант с матчами на «Арене Химки» исключён», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение спортивных мероприятий с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти или же по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в Москве.