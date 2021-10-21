Министр спорта Московской области исключил проведение матчей «Спартака» на «Арене Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переезде «Спартака» на «Арену Химки» в период локдауна.

«В Московской области действуют полностью идентичные с Москвой ограничения. «Спартаку» в этом плане нужно рассчитывать на собственный стадион. Вариант с матчами на «Арене Химки» исключён», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение спортивных мероприятий с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти или же по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в Москве.