КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» за массовое появление на поле посторонних лиц

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил размер штрафов московских «Спартака» и «Динамо» за массовую потасовку представителей клубов в матче 11-го тура чемпионата страны.

«В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя. Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тыс рублей», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2. В концовке первого тайма футболисты и члены тренерских штабов обеих команд устроили массовую потасовку на поле.

Ранее голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин высказался о потасовке в со «Спартаком».