«Ак Барс Арена» может принять игры сборной России в 2022 году
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- РИА Новости
«У нас хорошая локация, где команда выигрывает. Надо нас рекомендовать», — цитирует Миннахметова ТАСС.
По его словам, у руководства Российского футбольного союза (РФС) и тренерского штаба сборной не было никаких замечаний по организации игры со Словакией, поскольку всё прошло на самом высоком уровне.
«Ак Барс Арена» приняла матч сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии (1:0) 8 октября.
Ранее сообщалось, что владелец «Ак Барс Арены» подал в суд на «Рубин».