«Ак Барс Арена» может принять игры сборной России в 2022 году

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Гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов сообщил, что стадион рассчитывает на проведение матчей сборной России по футболу в году 2022 году.
«Ак Барс Арена» может принять игры сборной России в 2022 году
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«У нас хорошая локация, где команда выигрывает. Надо нас рекомендовать», — цитирует Миннахметова ТАСС.

По его словам, у руководства Российского футбольного союза (РФС) и тренерского штаба сборной не было никаких замечаний по организации игры со Словакией, поскольку всё прошло на самом высоком уровне.

«Ак Барс Арена» приняла матч сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии (1:0) 8 октября.

Ранее сообщалось, что владелец «Ак Барс Арены» подал в суд на «Рубин».

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