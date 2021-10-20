Владелец «Ак Барс Арены» подал в суд на «Рубин»

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АО «Казань Арена», которое является владельцем стадиона «Ак Барс Арена», подало иск к футбольному клубу «Рубин».
Владелец «Ак Барс Арены» подал в суд на «Рубин»
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Об этом следует из данных картотеки Арбиражного суда Татарстана. Сумма иска составляет 44,558 млн рублей. Как сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на клубную пресс-службу, иск подан в связи с задолженностью по аренде стадиона.

Компания в прошлом подавала иск к клубу: в августе 2021 года АО «Казань Арена» намеревалось взыскать с «Рубина» 31 млн рублей, однако иск был возвращён.

Ранее в «Уфе» сообщили, что Агаларов может не сыграть с «Рубином».

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