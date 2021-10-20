В «Уфе» сообщили, что Агаларов может не сыграть с «Рубином»
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«Агаларов может пропустить матч с «Рубином». Но надеемся, что по срокам восстановления у него всё будет нормально», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
21-летний Агаларов получил повреждение 17 октября в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). До того как покинуть поле, нападающий успел отметиться забитым мячом.
Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне, на его счету девять точных ударов в 11 матчах.
Поединок «Уфа» — «Рубин» состоится 24 октября.
Ранее Мурзагулов высказался о травме Агаларова.