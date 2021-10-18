Мурзагулов — о травме Агаларова: скольких игроков сломал отвратительный костолом Кайо

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо Панталеана после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:1).
Мурзагулов — о травме Агаларова: скольких игроков сломал отвратительный костолом Кайо
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«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи. Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Он отмечает, что нападающий Гамид Агаларов сделал себя сам, своим трудом, и недоумевает, что из-за этой травмы у футболиста может всё закончиться.

«Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» — добавил Мурзагулов.

Напомним, что в первом тайме после столкновения с Кайо Агаларов покинул поле на электромобиле. Он является лучшим бомбардиром РПЛ с девятью забитыми мячами.

Ранее Александр Самедов прокомментировал назначение на пост генерального менеджера сборной России по хоккею Ильи Ковальчука.

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