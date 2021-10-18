Самедов: Ковальчук — большая находка для сборной России

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов прокомментировал назначение на пост генерального менеджера сборной России по хоккею Ильи Ковальчука.

«Это суперновость! Ковальчук — большая находка для сборной России, это большой игрок, большой человек и большой профессионал. Очень рад за него! Это отличная находка для нашего хоккея», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назначен главным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине. Также в тренерский штаб Алексея Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее сообщалось, что в Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр в Пекине.