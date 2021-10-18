В Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр в Пекине

В греческой Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

По традиции огонь был зажжён в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр состоится 21 февраля 2022 года.

Сборная России выступит на Олимпиаде в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

Ранее Матыцин прокомментировал назначение нового тренерского штаба сборной России по хоккею.