Матыцин прокомментировал назначение нового тренерского штаба сборной России по хоккею

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о новом тренерском штабе Алексея Жамнова.

«Решение принято, у нас осталось очень мало времени, поэтому надо начинать работать, взаимодействовать со спортсменами, которые сейчас играют и в Континентальной хоккейной лиге, и в Национальной хоккейной лиге, формировать рабочий состав, чтобы в оптимальной форме подойти к олимпийскому турниру. Времени для работы всегда не хватает, надо сфокусироваться на главном и правильно провести в том числе заключительный этап подготовки», — цитирует Матыцина ТАСС.

28 сентября на пост главного тренера сборной России был назначен Алексей Жамнов.

18 октября он сообщил, что в тренерский штаб вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее Жамнов рассказал о том, кто первым из Национальной хоккейной лиги поздравил его с назначением.