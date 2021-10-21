Мозес — о поражении от «Лестера»: я расстроен и зол

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы.

«Было понятно, что нам придётся непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причём легко! Всё было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы. Ещё до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты, иначе «Лестер» накажет нас за просчёты и забьёт», — заявил Мозес в интервью пресс-службе «Спартака».

По словам игрока, его не интересует личная статистика, на первом месте для нигерийца успех команды.

«Два голевых паса? Это для меня ничего не значит. Меня волновало только одно — победим ли мы. Не голевые передачи и не личная статистика. Просто хотел, чтобы команда выиграла. Вот тогда был бы счастлив. Я очень расстроен и зол, что мы проиграли. Очень хотелось выиграть или как минимум не уступить», — добавил он.

Ранее Вячеслав Колосков сравнил матч «Спартак» — «Лестер» со спектаклем в провинциальном театре.