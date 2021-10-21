Колосков сравнил матч «Спартак» — «Лестер» со спектаклем в провинциальном театре

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уровень матча Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» в Москве.
Колосков сравнил матч «Спартак» — «Лестер» со спектаклем в провинциальном театре
  • Reuters

«Игра «Спартака» мне не понравилась, как и сам матч. Понимаете, я находился под впечатлением встречи «Брюгге» — «Манчестер Сити», и у меня было ощущение праздника. Когда мастерство футболистов находится на уровне высочайшего искусства. И для себя я сравнил обе встречи: одна — это Большой театр, а другая — провинциальный театр», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам Колоскова, при обилии голов команды не показали внятного футбола, поэтому он не испытывает никакой радости. Участники матча делали элементарные ошибки, а в самой игре не было никакой мысли.

«Движение было, страсти кипели, а футбольного мастерства нет. Я уже не говорю о том, что все четыре мяча в ворота «Спартака» были забиты под копирку», — добавил он.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С — 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» в игре группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Брюгге» (5:1).

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».

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