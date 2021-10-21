Матч РПЛ «Химки» — «Урал» пройдёт без зрителей

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура чемпионата России по футболу между «Химками» и «Уралом» пройдёт без зрителей.

«Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра состоится без зрителей», — цитирует Терюшкова Sport24.

Игра «Химки» — «Урал» пройдёт 31 октября на поле стадиона «Арена Химки» в Подмосковье.

Власти Москвы и Подмосковья вводят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается проведение массовых спортивных мероприятий.

Ранее источники сообщали, что матчи московских и подмосковных клубов в 13-м и 14-м турах Российской премьер-лиги пройдут без зрителей.