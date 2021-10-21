Бакаев — о поражении «Спартака»: никакой «Лестер» не космос

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что красно-белые играли на равных с «Лестером» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Бакаев — о поражении «Спартака»: никакой «Лестер» не космос
  • Reuters

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» — космос», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С — 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал уровень матча Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» в Москве.

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