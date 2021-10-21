Козловский рассказал о подготовке более сложных прыжков

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как поменялись программы спортсменов.

«У нас есть два рабочих варианта произвольной программы: более стандартный и более сложный. Развитие программы в плане сложности идет в основном за счёт прыжков, поэтому стандартный вариант — это параллельный тройной сальхов и каскад из трёх тулупов. А второй вариант, над которым мы с самого начала сезона усиленно работаем с прыжковыми специалистами, — это каскад сальхов — ойлер — сальхов, а сольный прыжок — тулуп. Очень надеемся, что по ходу сезона новая прыжковая комбинация вкатается и станет полностью «нашей», — заявил Козловский в интервью RT.

Ранее Козловский объяснил пропуск Мемориала Панина-Коломенкина.