Козловский рассказал о подготовке более сложных прыжков

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как поменялись программы спортсменов.
Козловский рассказал о подготовке более сложных прыжков
  • AP

«У нас есть два рабочих варианта произвольной программы: более стандартный и более сложный. Развитие программы в плане сложности идет в основном за счёт прыжков, поэтому стандартный вариант — это параллельный тройной сальхов и каскад из трёх тулупов. А второй вариант, над которым мы с самого начала сезона усиленно работаем с прыжковыми специалистами, — это каскад сальхов — ойлер — сальхов, а сольный прыжок — тулуп. Очень надеемся, что по ходу сезона новая прыжковая комбинация вкатается и станет полностью «нашей», — заявил Козловский в интервью RT.

Ранее Козловский объяснил пропуск Мемориала Панина-Коломенкина.

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