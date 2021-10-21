Челябинск претендует на проведение чемпионата мира по ММА — 2023

Челябинск может принять чемпионат мира по смешанным единоборствам в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России. Соответствующие переговоры провели в Москве президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководство Союза ММА России.

Турнир планируется провести в спорткомплексе «РМК Арена», строительство которого завершится к 2023 году.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России и Bellator договорились о долгосрочном сотрудничестве.