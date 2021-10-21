Союз ММА России и Bellator договорились о долгосрочном сотрудничестве

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Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин накануне дебютного турнира Bellator в России встретился с руководством организации.
Союз ММА России и Bellator договорились о долгосрочном сотрудничестве
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«Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Bellator Скоттом Кокером, а также вице-президентом организации, руководителем европейского офиса Дэвидом Грином. Поговорили о долгосрочном взаимодействии для популяризации данного вида спорта в России. Достигли взаимопонимания, как выстроить стабильные, а самое главное, рабочие отношения. Я заверил руководство промоушена в том, что все люди, которых мы будем рекомендовать для организации, будут максимально компетентными: судьи, спортсмены или члены сборной России. Обсудили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое теперь прорабатывают наши и их юристы. Я очень рад, что Bellator наконец заходит в Россию. Это говорит о том, что Союз ММА России ведёт правильную политику в плане развития вида спорта, с нами хотят работать серьёзные мировые организации», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене». Ориентировочное время начала — 23:00 мск.

Ранее Александр Емельяненко высказал мнение, что Фёдор нокаутирует Джонсона в бою на Bellator 269.

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