Уткин: «Зенит» в этой Лиге чемпионов выгодно отличается от прошлого года

Журналист Василий Уткин прокомментировал выступление «Зенита» в Лиге чемпионов после домашнего поражения от «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа.

«Я думаю, что «Зенит» в этом матче и в этой Лиге чемпионов выгодно отличается от прошлого года, потому что он имеет некий план. Конечно же, ему не тягаться с «Челси» и «Ювентусом». Но тем не менее он выдерживает свой рисунок игры, он не был смят в этих матчах», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

«Ювентус» победил «Зенит» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0. Победный мяч итальянцев забил на 86-й минуте игры полузащитник Деян Кулушевски, замкнувший подачу защитника Маттии Де Шильо.

По итогам трёх туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы H с девятью очками, лондонский «Челси» набрал шесть очков, «Зенит» — три очка, шведский «Мальмё» — ноль очков.

Ранее Кулушевски заявил, что запомнит гол в ворота «Зенита» на всю жизнь.