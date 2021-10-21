Кулушевски заявил, что запомнит гол в ворота «Зенита» на всю жизнь

Нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски прокомментировал свой гол в ворота «Зенита» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я запомню гол в ворота «Зенита» на всю жизнь. Это мой дебютный мяч в Лиге чемпионов, первый гол в сезоне, ещё и головой», — цитирует Football Italia Кулушевски.

21-летний форвард сборной Швеции провёл девять матчей в Лиге чемпионов.

«Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» со счётом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Кулушевски, который головой замкнул подачу Маттиа Де Шильо.

Таким образом, подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса».