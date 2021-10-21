Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Это футбол. Что касается самой игры, то моменты были, хоть и не так много. И у наших ворот, и у ворот «Ювентуса». Они этим воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы — нет. Поэтому и результат такой», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, мяч Деяна Кулушевски на 86-й минуте был забит из-за неверного расположения защитников «Зенита».

«Никаких неожиданностей в нашей группе не происходит, к сожалению для нас. Будем дальше стараться, посмотрим, появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу кому-то из грандов», — добавил специалист.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.