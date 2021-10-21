Петржела: в матче с «Ювентусом» не верил, что «Зенит» может победить

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Пропустили в конце игры, к сожалению. Жалко. Но в принципе «Зенит» играл от обороны. Не верил, что питерцы смогут победить. Да и в ответном матче они ничего не сделают против «Ювентуса». Итальянцы сильнее, чем «Зенит». Клубу остается только победить еще раз «Мальме», и в своей группе он закончит выступление на третьем месте», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов со счётом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.