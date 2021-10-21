Бойкова рассказала о сложностях новой короткой программы

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала особенности новой короткой программы.
Бойкова рассказала о сложностях новой короткой программы
  • AP

«Очень нравится. Но было сложно. Это прежде всего касалось хореографии рук, которую каждый из специалистов объяснял мне по-разному. Я смотрела на разных балерин, слушала всё, о чём мне говорят, но это только добавляло внутренней паники: что со всем этим делать? Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но всё равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук», — сказала Бойкова в интервью RT.

Ранее Козловский поделился впечатлениями от выступления французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на международном турнире Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить