Бойкова рассказала о сложностях новой короткой программы

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала особенности новой короткой программы.

«Очень нравится. Но было сложно. Это прежде всего касалось хореографии рук, которую каждый из специалистов объяснял мне по-разному. Я смотрела на разных балерин, слушала всё, о чём мне говорят, но это только добавляло внутренней паники: что со всем этим делать? Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но всё равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук», — сказала Бойкова в интервью RT.

Ранее Козловский поделился впечатлениями от выступления французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на международном турнире Finlandia Trophy.