Судья Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»

Стали известны арбитры, которые назначены на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

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РИА Новости