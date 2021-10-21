Судья Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»
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- РИА Новости
Главным арбитром встречи будет Сергей Иванов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Арбитры на линиях — Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервный судья — Евгений Кукуляк. VAR — Алексей Сухой, AVAR — Роман Усачёв. Инспектор матча — Николай Левников.
Центральный матч тура «Зенит» — «Спартак» пройдёт 24 октября на поле стадиона «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.
Питерский клуб (23 очка) лидирует в Российской премьер-лиге. Московская команда (17) занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».