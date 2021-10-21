Судья Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»

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Стали известны арбитры, которые назначены на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
Судья Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Главным арбитром встречи будет Сергей Иванов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Арбитры на линиях — Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервный судья — Евгений Кукуляк. VAR — Алексей Сухой, AVAR — Роман Усачёв. Инспектор матча — Николай Левников.

Центральный матч тура «Зенит» — «Спартак» пройдёт 24 октября на поле стадиона «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.

Питерский клуб (23 очка) лидирует в Российской премьер-лиге. Московская команда (17) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».

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