Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
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Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Сборная Валерия Карпина поднялась с 37-го на 33-е место. У неё в активе 1497 очков.
Российская команда в октябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года переиграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).
Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. На втором месте идёт Бразилия, на третьем — Франция. Далее расположились Англия и Италия.
Ранее бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат оценил работу нынешнего наставника национальной команды Карпина.