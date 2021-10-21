Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Сборная Валерия Карпина поднялась с 37-го на 33-е место. У неё в активе 1497 очков.

Российская команда в октябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года переиграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. На втором месте идёт Бразилия, на третьем — Франция. Далее расположились Англия и Италия.

Ранее бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат оценил работу нынешнего наставника национальной команды Карпина.