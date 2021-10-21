Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Короткая ссылка
Сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • © РФС

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Сборная Валерия Карпина поднялась с 37-го на 33-е место. У неё в активе 1497 очков.

Российская команда в октябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года переиграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. На втором месте идёт Бразилия, на третьем — Франция. Далее расположились Англия и Италия.

Ранее бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат оценил работу нынешнего наставника национальной команды Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить