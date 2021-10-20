Адвокат: Карпин — хороший тренер, но он зависит от игроков

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат оценил работу нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина.
Адвокат: Карпин — хороший тренер, но он зависит от игроков
  • © РФС

«Успех национальной команды зависит от успеха в клубах. Сейчас тренер — Карпин, и последние матчи показывают, что потенциал есть. Дайте ему время. Карпин — хороший тренер. Он имеет достаточно опыта, чтобы сделать всё как нужно. Он не паникует, работает. Молодец! Любой тренер, в том числе Карпин, всегда зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки», — цитирует Адвоката «Чемпионат».

Напомним, что сборная России в октябре обыграла Словакию (1:0) в Москве и Словению (2:1) в Мариборе. Таким образом, Россия возглавляет группу H, набрав 19 очков. Хорватия — на втором месте (17 очков).

Ранее сообщалось, что суд признал «Тамбов» банкротом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить