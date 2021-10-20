Адвокат: Карпин — хороший тренер, но он зависит от игроков

Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат оценил работу нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Успех национальной команды зависит от успеха в клубах. Сейчас тренер — Карпин, и последние матчи показывают, что потенциал есть. Дайте ему время. Карпин — хороший тренер. Он имеет достаточно опыта, чтобы сделать всё как нужно. Он не паникует, работает. Молодец! Любой тренер, в том числе Карпин, всегда зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки», — цитирует Адвоката «Чемпионат».

Напомним, что сборная России в октябре обыграла Словакию (1:0) в Москве и Словению (2:1) в Мариборе. Таким образом, Россия возглавляет группу H, набрав 19 очков. Хорватия — на втором месте (17 очков).

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