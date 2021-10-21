В «Амуре» поделились подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта

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Глава пресс-службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Алексей Чечелев поделился подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта с хоккеистами команды.
В «Амуре» поделились подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта
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«Взлетели — и минут через пять-десять нам сказали, что есть разгерметизация, мы возвращаемся в аэропорт вылета. Вернулись, сели, всё спокойно. Судя по тому, что мы знаем на данный момент, авиакомпания здесь ни при чём», — цитирует Чечелева РИА Новсоти.

Он выразил отдельную благодарность пилотам и бортпроводникам, которые сделали всё спокойно и очень грамотно. Чечелев добавил, что на борту была спокойная обстановка, никакой паники не было.

«Единственная проблема, что запасной борт ждали долго, вылетели с задержкой восемь часов и прибыли в Хабаровск только ночью», — сказал он.

Самолёт с командой «Амур» 20 октября совершил экстренную посадку в Набережных Челнах. На борту находились 50 человек (восемь из них — экипаж).

Напомним, что 17 октября казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» переиграл «Сочи» в матче КХЛ с 13-ю заброшенными шайбами.

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