Бонуччи заявил, что «Зенит» успевал закрывать свободные зоны в игре с «Ювентусом»

Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Зенита».

«Сложный выдался матч. Едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Защитник добавил, что «Ювентус» заслужил победу над «Зенитом», поскольку игроки итальянской команды проявили терпение и были за это вознаграждены.

«Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» со счётом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Кулушевски, который головой замкнул подачу Маттиа Де Шильо.

Ранее Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса».