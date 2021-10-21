Бонуччи заявил, что «Зенит» успевал закрывать свободные зоны в игре с «Ювентусом»
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«Сложный выдался матч. Едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.
Защитник добавил, что «Ювентус» заслужил победу над «Зенитом», поскольку игроки итальянской команды проявили терпение и были за это вознаграждены.
«Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» со счётом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Кулушевски, который головой замкнул подачу Маттиа Де Шильо.
Ранее Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса».