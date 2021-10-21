Баженов назвал странным решением поставить Рассказова в центр защиты в игре с «Лестером»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Москве.
Баженов назвал странным решением поставить Рассказова в центр защиты в игре с «Лестером»
  • РИА Новости

«Решение поставить Рассказова на позицию центрального защитника было странным. Впрочем, вся центральная линия сыграла против «Лестера» очень неудачно», — цитирует Баженова «Известия».

По его мнению, «Спартак» сделал много систематических ошибок в обороне в игре с английским клубом. А футболисты «Лестера» таких оплошностей никогда не прощают.

«С такими командами вообще нельзя делать ошибок, если хочешь выигрывать», — добавил Баженов.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.

Таким образом, «Лестер» поднялся на второе место в группе, набрав четыре очка. Подопечные Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее Джордан Ларссон прокомментировал поражение красно-белых от английского «Лестера».

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