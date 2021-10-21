Ларссон — о поражении «Спартака» от «Лестера»: рано поверили в себя

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение красно-белых в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА от английского «Лестера».

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились. Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперёд», — цитирует Ларссона пресс-служба УЕФА.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.

Таким образом, «Лестер» поднялся на второе место в группе, набрав четыре очка. Подопечные Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».