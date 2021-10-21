Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»

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«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Вегас Годен Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»
  • AP

Игра, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэндон Саад (24'), Владимир Тарасенко (50') и Иван Барбашёв (59'). У «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9').

Таким образом, «Блюз» одержал третью победу подряд.

Шайба Тарасенко стала первой в сезоне-2021/22.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда Евгения Малкина в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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