Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»

«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Вегас Годен Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэндон Саад (24'), Владимир Тарасенко (50') и Иван Барбашёв (59'). У «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9').

Таким образом, «Блюз» одержал третью победу подряд.

Шайба Тарасенко стала первой в сезоне-2021/22.

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