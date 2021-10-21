Павлюченкова оценила свою игру в матче 1/8 финала Кубка Кремля
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«Уже было очень поздно и хотелось спать. С подачей всё в порядке, наверное, в конце стала торопиться, хотелось побыстрее закончить. Тут ещё покрытие специфическое», — цитирует Павлюченкову «Чемпионата».
Россиянка обыграла Пера со счётом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 41 минуту. Встреча завершилась во втором часу ночи.
Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля.