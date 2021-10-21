Павлюченкова оценила свою игру в матче 1/8 финала Кубка Кремля

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Бернардой Пера в матче 1/8 финала Кубка Кремля по теннису в Москве.
Павлюченкова оценила свою игру в матче 1/8 финала Кубка Кремля
  • AP

«Уже было очень поздно и хотелось спать. С подачей всё в порядке, наверное, в конце стала торопиться, хотелось побыстрее закончить. Тут ещё покрытие специфическое», — цитирует Павлюченкову «Чемпионата».

Россиянка обыграла Пера со счётом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 41 минуту. Встреча завершилась во втором часу ночи.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить