Павлюченкова оценила свою игру в матче 1/8 финала Кубка Кремля

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Бернардой Пера в матче 1/8 финала Кубка Кремля по теннису в Москве.

«Уже было очень поздно и хотелось спать. С подачей всё в порядке, наверное, в конце стала торопиться, хотелось побыстрее закончить. Тут ещё покрытие специфическое», — цитирует Павлюченкову «Чемпионата».

Россиянка обыграла Пера со счётом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 41 минуту. Встреча завершилась во втором часу ночи.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля.