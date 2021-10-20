Агент Головина объяснил, почему футболист не сыграет с ПСВ

Александр Клюев, агент российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал о причинах, по которым его клиент пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским ПСВ.

«Игру с ПСВ он пропустит. Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе — слишком мало. Нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штабов Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Россиянин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. 18 октября Александр приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матч «Монако» с ПСВ в Лиге Европы.