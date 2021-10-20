Агент Головина объяснил, почему футболист не сыграет с ПСВ

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал о причинах, по которым его клиент пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским ПСВ.
Агент Головина объяснил, почему футболист не сыграет с ПСВ
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Игру с ПСВ он пропустит. Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе — слишком мало. Нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штабов Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Россиянин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. 18 октября Александр приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матч «Монако» с ПСВ в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить