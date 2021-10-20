Тренер «Лестера»: «Спартак» играл классно

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Перед матчем мы говорили про скорость, про забегания за спину, но не делали это постоянно. Я доволен результатом, духом команды, доволен игрой во втором тайме, играли агрессивнее. Особенно доволен игрой Даки. Но всегда можно играть лучше. «Спартак» нас не удивил, они играли классно, первый гол мы пропустили в борьбе, а вот второй мы им подарили», — цитирует Роджерса «Чемпионат».

Он также уверен, что ответная игра будет не менее сложной.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов призвал не накидываться на защитника команды Николая Рассказова после поражения от «Лестера».